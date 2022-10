Raquel Lira tem 50% e Marília Arraes, 42%, em PE; brancos e nulos são 4%, e indecisos, 3%, mostra Ipec

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando o índice de confiança de 95%

Raquel Lyra (PSDB) está à frente de Marília Arraes (Solidariedade) na disputa de segundo turno pelo Governo de Pernambuco, de acordo com a primeira pesquisa Ipec divulgada após o primeiro turno, nesta terça (11).

A ex-prefeita de Caruaru tem 50% dos votos totais, contra 42% da deputada federal. Os que pretendem votar em branco ou nulo somam 4%, e os indecisos, 3%. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando o índice de confiança de 95%.

Foram ouvidas 2.000 pessoas em 75 municípios pernambucanos, entre domingo (9) e esta terça-feira (11).

A pesquisa foi encomendada pela Globo e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04635/2022.

É a primeira vez que uma mulher vai comandar Pernambuco. Também é a primeira vez desde 2006 que a disputa vai ao segundo turno. No primeiro, Marília Arraes saiu à frente com 23,97% dos votos válidos, contra 20,58% de Raquel Lyra.

As eleições pelo foram marcadas pela morte repentina do marido da tucana, que se afastou temporariamente da campanha após ele sofrer um mal súbito no dia da primeira votação.

As pesquisas eleitorais são um retrato da intenção dos eleitores no momento em que as entrevistas são feitas, e não uma projeção do resultado eleitoral, que só será conhecido no dia do pleito, com a apuração oficial.

Até o instante de apertar o botão na urna, muitas variáveis podem fazer com que as pessoas mudem de posição. Para fazer uma análise mais ampla do cenário eleitoral, o eleitor deve levar em conta o conjunto de questões que os levantamentos abordam.

O Ipec foi criado em fevereiro de 2021 por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades no mês anterior porque o acordo de licenciamento da marca terminou.