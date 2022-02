Questionado, Queiroga dispara: ‘Já distribuí 430 milhões de vezes mais vacina que você’

De acordo com o próprio ministro, 15% da população infantil, nesta faixa etária, já foi vacinada com a primeira dose no Brasil

Em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (8), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que vai analisar recursos contra a decisão da Secretaria de Saúde, de não acatar o relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ao Sistema Único de Saúde (Conitec) que contraindica o uso de cloroquina e hidroxicloroquina para o tratamento de pacientes com covid-19. A decisão foi anunciada no dia 21 de janeiro. “A conitec é uma condição que apoia a decisão do secretário. Quem decide é o secretário. A conitec recomenda”, comentou o ministro. “O recurso é encaminhado ao secretário que vai considerar de maneira integral, parcial ou nem considerar. Se isso acontecer, sobe para o Ministro e eu vou analisar o recurso. Todos os detalhes, aspectos técnicos, ponderações científicas, aspectos da legalidade, e a partir daí vamos nos manifestar sobre o assunto”, disse Queiroga, em frente ao Ministério. Durante a entrevista, o ministro foi questionado sobre a demora das vacinas pediátricas e a baixa vacinação de crianças entre 5 e 11 anos e atacou os repórteres que estavam no local. “Vocês que estão dizendo que eu estou atrasando vacina, eu já distribuí 430 milhões de vezes mais vacinas do que você, que está dizendo que eu atraso. Você não distribuiu nenhuma dose”, disparou. De acordo com o próprio ministro, 15% da população infantil, nesta faixa etária, já foi vacinada com a primeira dose no Brasil.