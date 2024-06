Quem está na Presidência só perde a eleição se for incompetente, diz Lula

ARTUR BÚRIGO

CONTAGEM, MG (FOLHAPRESS)

O presidente Lula (PT) foi questionado em entrevista nesta quinta-feira (27) sobre a possibilidade de o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltar a disputar o cargo em 2026 e disse que não iria “vetar” uma candidatura adversária.



O ex-mandatário está inelegível até 2030 por decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), mas alimenta esperança de reverter a medida.



“Eu não veto candidato adversário. Se ele conquistar [a reversão da inelegibilidade], que seja. Se eu derrotei ele quando eu era oposição e ele situação, imagina agora. Vou mostrar para ele que quem está na Presidência [da República] só perde a eleição se for incompetente”, disse Lula em entrevista à rádio Itatiaia.



O presidente está em Belo Horizonte nesta quinta, em sua quarta agenda em Minas Gerais no ano. Desta vez, o mandatário irá prestigiar as duas prefeituras mais importantes do PT no estado, Contagem e Juiz de Fora, e também irá anunciar investimentos na capital na sexta-feira (28).



O presidente disse que não descarta ceder espaço para a candidatura de uma pessoa mais jovem em seu lugar, mas que não recusará a disputa pela reeleição caso ele seja o nome mais viável do “campo democrático”.



“Se todos os indicadores mostrarem que eu sou a única pessoa para derrotar o fascismo e a extrema direita, não tenho problema de ser candidato. Espero que até lá [2026] a gente tenha uma pessoa mais jovem, com disposição”, disse o presidente.



Lula também criticou Bolsonaro ao voltar a dizer que assumiu o país em uma situação “semelhante à da Faixa de Gaza, totalmente destruído”, como já havia afirmado em entrevista recente.



“Até em questão de ministério, nós refizemos o Ministério da Cultura, porque cultura é a coisa mais importante do país”, afirmou.



Sobre os pedidos de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, Lula disse não se pode precipitar a discussão. O presidente afirmou que não é contra a anistia, mas que é preciso terminar de apurar todas as suspeitas e que nem todos os envolvidos foram punidos.



“Precisamos terminar de apurar todas as denúncias do 8 de janeiro. Quando tiver todo mundo processado, ou livre de processo, aí tudo bem, podemos perdoar pessoas que estão presas há muito tempo. Anistia é para isso. Passei parte da minha vida brigando pela anistia e não vou ser contra, mas nesse caso eles nem foram condenados ainda. A gente ainda nem sabe sobre todos que praticaram o golpe. É preciso que a sociedade saiba quem tentou dar o golpe nesse país”, disse Lula.



Ele falou também: “Estamos vendo para essas pessoas voltarem para o Brasil, para dar o que elas merecem. Mostrar para elas o que é bom. Temos que apurar todas as denúncias, aí tudo bem, você pode perdoar. Não vou ser contra anistia, mas nesse caso eles nem foram condenados ainda.”