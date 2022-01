Queiroz posta vídeo ao lado de Bolsonaro em tom de campanha

A postagem mostra o ex-assessor praticando tiro em um estande, seguido por imagens de pessoas vestidas de verde e amarelo em uma manifestação

Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), saiu novamente em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL). No domingo (9), ele publicou um vídeo em tom de campanha e chamou o chefe do Executivo de “meu irmão”.

No início, a postagem mostra o ex-assessor praticando tiro em um estande, seguido por imagens de pessoas vestidas de verde e amarelo em uma manifestação.

Esse é um grande amigo irmão e o Fabrício Queiroz… Esse ano e é ano de novidade aguardem… pic.twitter.com/GOBtaAAqaE — pensador estiloso (@pensadorestilo3) January 10, 2022

Em outro momento, a imagem mostra Queiroz e Bolsonaro posando na praia com a frase: “Um exemplo de respeito, amizade, integridade e conduta; esse é o meu irmão, por isso estamos juntos nessa luta”.

Além do tom de apoio a uma possível tentativa de reeleição do atual chefe do Executivo, o vídeo possui uma trilha sonora com críticas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao seu partido.

“Eu quero que o PT vá com os urubu (sic) visitar o seu guru lá na cadeia”, diz uma parte da música sobreposta com a voz do presidente falando “Seu guru está preso, babaca”.

“Onde já se viu, um cara da cadeia governar nosso Brasil?”, “não vem me rotular, não sou fascista”, “ninguém faz minha cabeça, eu sou brasileiro e é Bolsonaro na cabeça”, são outros trechos da trilha sonora utilizada.

Em junho de 2020, Queiroz foi preso preventivamente pela Justiça do Rio de Janeiro no caso das “rachadinhas”, esquema em que os funcionários do gabinete de Flávio Bolsonaro teriam devolvido parte do salário para o dinheiro ser lavado, segundo a investigação.

O ex-assessor passou oito meses preso e, desde que voltou a poder sair de casa livremente, tenta retomar seu protagonismo político.

A “reestreia” dele em eventos bolsonaristas ocorreu na manifestação de 7 de setembro, onde foi exaltado por políticos e militantes presentes na praia de Copacabana.

O caso das ‘rachadinhas’ continua em investigação pelo MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro).