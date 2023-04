PT participa de evento sobre ‘neocolonialismo’ promovido por partido de Putin

Dirigentes do PT viajaram à Rússia a convite do partido ligado ao presidente Putin, para um encontro cuja pauta era o “neocolonialismo”

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Dirigentes do PT viajaram à Rússia na semana passada a convite do partido ligado ao presidente Vladimir Putin, para um encontro cuja pauta era o “neocolonialismo” ocidental.



O evento, com representantes de partidos de diversos países de fora da órbita dos EUA, teve a presença do secretário-geral do PT, Henrique Fontana, e do secretário de Relações Internacionais, Romênio Pereira.



A organização ficou a cargo do Rússia Unida, legenda de Putin, que busca criar uma rede de apoios no contexto da reação capitaneada por EUA e Europa contra a invasão da Ucrânia. Havia também partidos de países como China e África do Sul.



“Foi uma viagem de diplomacia partidária”, disse Fontana. Além do evento da legenda de Putin, a agenda incluiu relações com autoridades do Ministério das Relações Exteriores e empresários.



“Estávamos representando o partido, não o governo. Naquilo que nos cabe, colocamos a disposição do presidente Lula de contribuir com a criação de um clube de países que facilitem um ambiente de diálogo para um acordo de paz. Todos se mostraram bastante abertos a isso”, afirmou.