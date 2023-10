PT condena Hamas e Israel, mas mantém apoio a palestinos

“O PT apoia a luta do povo palestino pela sua soberania nacional, bem como a Resolução da ONU pela constituição de dois Estados”, diz a nota

O Partido dos Trabalhadores (PT) divulgou, nesta segunda-feira (16), uma nota de resolução sobre sua posição em relação ao conflito entre Israel e Hamas. Segundo o documento, por mais que condene os atos do grupo armado, mantém seu apoio ao povo palestino.

“O PT apoia, desde os anos 1980, a luta do povo palestino pela sua soberania nacional, bem como a Resolução da ONU pela constituição de dois Estados Nacionais, o Estado da Palestina e o Estado de Israel”, inicia o documento.

A resolução foi aprovada também nesta segunda, após encontro do Diretório Nacional do PT. “O PT historicamente mantém relações partidárias unicamente com a Organização para a Libertação da Palestina (OLP), assim como com a Autoridade Nacional Palestina sediada em Ramallah”

Ainda que apoie os palestinos, o partido deixa clara sua posição contrária aos atos de violência contra civis, “venham de onde vierem”. “Condenamos os assassinatos e sequestro de civis, cometidos tanto pelo Hamas quanto pelo Estado de Israel, que realiza, neste exato momento, um genocídio contra a população de Gaza, por meio de um conjunto de crimes de guerra”.