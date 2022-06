PSD e PDT discutem unir pré-candidaturas ao Governo de São Paulo

Pré-candidatos ao Governo de São Paulo, Felício Ramuth (PSD) e Elvis Cezar (PDT) têm conversado sobre se unirem em uma única chapa

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Pré-candidatos ao Governo de São Paulo, Felício Ramuth (PSD) e Elvis Cezar (PDT) têm conversado sobre se unirem em uma única chapa. Ainda não há definição de quem seria vice.

“Eu estive com Elvis, não entramos no detalhe de quem vai ser vice de quem. É óbvio que o PSD é um partido que está bem mais consolidado em São Paulo. Tem mais tempo de televisão”, diz Ramuth. Ele afirma que, a partir do dia 14, ele aparecerá em todas as inserções do PSD.

“Minha candidatura tem uma força partidária muito presente”, completa.

Cezar afirma que, na sua visão, os projetos dos dois se assemelham e que, caso a aliança aconteça, será muito próspera.

“Ter o Felício e o PSD aliados à nossa pré-candidatura seria um avanço enorme, demonstrando o desejo de São Paulo por uma renovação completa. Qualquer aliança que façamos para a candidatura ao governo de São Paulo será feita na sinceridade, na honestidade e em princípios, e com Felício sabemos que isso pode acontecer de maneira efetiva”, diz, em nota.

Ele acrescenta que é cedo para uma definição e que ainda vão discutir programas de governo e avaliar as próximas pesquisas.