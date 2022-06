Tropas russas expulsam forças ucranianas do centro da cidade de Severodonetsk

Na cidade vizinha de Lysychansk, três civis, incluindo uma criança de seis anos, morreram vítimas dos bombardeios das últimas 24 horas

As tropas russas expulsaram o exército ucraniano do centro de Severodonetsk, cidade estratégica do leste da Ucrânia e cenário de combates há várias semanas, anunciou nesta segunda-feira (13) o Estado-Maior ucraniano.

“Com o apoio da artilharia, o inimigo executou um ataque a Severodonetsk, com um triunfo parcial e expulsou nossas unidades do centro da cidade. Os combates continuam”, anunciou o exército em um comunicado no Facebook.

Serguei Gaiday, governador da região de Lugansk – de onde Severodonetsk é o centro administrativo para a parte controlada pelas autoridades ucranianas – confirmou que as forças ucranianas foram expulsas do centro da cidade.

“Os combates nas ruas prosseguem (…) os russos continuam destruindo a cidade”, afirmou em uma mensagem no Facebook, ao lado de imagens de edifícios destruídos ou em chamas.

A fábrica de produtos químicos Azot, onde civis estão refugiados, foi alvo de bombardeios russos. Instalações de purificação foram atingidas pelos projéteis, acrescentou o governador. Na cidade vizinha de Lysychansk, três civis, incluindo uma criança de seis anos, morreram vítimas dos bombardeios das últimas 24 horas, afirmou Gaiday.

Para as tropas de Moscou, controlar Severodonetsk abriria o caminho para assumir o comando de outra grande cidade do Donbass, Kramatorsk, una etapa importante para conquistar toda a região de fronteira com a Rússia, que já está parcialmente nas mãos dos separatistas pró-Rússia desde 2014.

