Promotoria denuncia empresário que ameaçou Zanin no Aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília

Basseto Júnior encontrou Zanin no banheiro do aeroporto quando o novo ministro do STF escovava os dentes

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) denunciou o empresário Luiz Carlos Basseto Júnior por ameaçar e incitar o crime contra o advogado Cristiano Zanin. O ataque ocorreu no Aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília, em 11 de janeiro, quando Zanin fazia parte da defesa de Luiz Inácio Lula da Silva e ainda não tinha sido nomeado para o cargo de ministro no Supremo Tribunal Federal (STF). O advogado deve assumir a cadeira na Corte em agosto.

Segundo o promotor Fernando Augusto Martins Cuóco, responsável pela apresentação da denúncia, o empresário “ameaçou a vítima Cristiano Zanin Martins de causar-lhe mal injusto e grave, uma vez que lhe disse diretamente ‘vontade de meter a mão na orelha de um cara desse’. Na mesma data, hora e local indicados, o denunciado incitou, publicamente, a prática de crime, ao dizer que a vítima ‘tinha que tomar um pau de todo mundo que tá andando na rua'”.

Basseto Júnior encontrou Zanin no banheiro do aeroporto quando o novo ministro do STF escovava os dentes. O empresário então chamou o advogado de ‘vagabundo’, ‘safado’, ‘bandido’ e ‘corrupto’, enquanto filmava a cena com seu celular. Zanin permaneceu calado e Basseto Júnior postou a gravação em suas redes sociais.

Ainda no início do ano, o empresário foi indiciado pela Polícia Civil do DF e acusado em queixa-crime ajuizada por Zanin na Vara Criminal de Brasília, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). A Justiça chegou a marcar audiências nessa ação, mas Basseto Júnior não foi encontrado.

O pedido do MP agora deve ser analisado pelo juiz Nelson Ferreira Júnior, da 6a Vara Criminal do Distrito Federal. O magistrado também é o responsável pela queixa-crime apresentada por Zanin.

Defesa

Estadão Conteúdo