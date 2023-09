Profissionais de saúde são homenageados na CLDF por força-tarefa em oncologia

Lista de espera de 900 pacientes possui hoje duas pessoas. Na mamografia, o número baixou de 14 mil para menos de 2 mil usuários

Profissionais da saúde do Distrito Federal receberam, na noite de segunda-feira (11), moção de louvor da Câmara Legislativa (CLDF) pela atuação na chamada “Força-Tarefa Oncológica”. Foram homenageados 160 integrantes das equipes do Hospital de Base (HBDF), do Hospital Regional de Taguatinga (HRT), do Hospital Universitário de Brasília (HUB) e do Hospital Sírio-Libanês, componentes desse trabalho em conjunto.

A força-tarefa teve início em 15 de julho, a partir da entrega de um plano de ação com propostas emergenciais de curto prazo. A intenção era amenizar a espera por consultas de pacientes oncológicos na capital federal. Com cerca de 900 pacientes aguardando, a lista hoje possui dois. A mamografia, que continha mais de 14 mil pessoas, está com menos de 2 mil. Todas as listas para cirurgias com médicos especialistas foram reduzidas em cerca de 50%.

Dentre as estratégias adotadas, estão a ampliação do número de consultas e demais serviços relacionados durante os horários de semana e aos sábados; e a qualificação de dados inscritos no Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal (CRDF). “Aqui fica um exemplo da capacidade de nossos trabalhadores, gestores e professores. Fica também a nossa gratidão, o nosso orgulho e o nosso sentimento de dever cumprido com os pacientes oncológicos do DF”, celebrou a Secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, uma das agraciadas da noite.

A integração entre o corpo técnico dos quatro hospitais também foi enaltecida pelo diretor-presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (Iges-DF), Juracy Cavalcante, outro homenageado. “O diálogo e a união de forças prevaleceu e estamos aqui hoje celebrando um resultado importantíssimo para a população de usuários de saúde do DF.”

A força-tarefa deve permanecer. “A população pode esperar a continuidade do trabalho com um foco bem claro e estabelecido: instituir a Linha de Cuidado do Paciente Oncológico”, garantiu o assessor de Política de Prevenção e Controle do Câncer, Gustavo Ribas, também agraciado pela moção de louvor.

Reconhecimento

A homenagem foi proposta pelo deputado distrital Eduardo Pedrosa, presidente da Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Câncer, parceira nesse trabalho conjunto.

O deputado creditou o sucesso da força-tarefa, principalmente, ao esforço e à dedicação dos profissionais da área da saúde atuando diretamente na ação. “Reflete o comprometimento com a sociedade e uma preocupação que transcende os interesses puramente profissionais. Vocês fazem a diferença na vida de milhares de pessoas no momento em que elas mais precisam”, reconheceu o parlamentar.

Participaram da solenidade também a promotora de Justiça da 3ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde – Prosus do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), Hiza Carpina; a gerente de Atenção à Saúde do HUB (UNB/EBSERH), Ana Patrícia de Paula; e a coordenadora da Residência Médica da Oncologia do Hospital Sírio Libanês, Tatiana Strava Correa.