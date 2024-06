Privatização da Sabesp teve a Equatorial como única interessada, diz agência

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0

A Equatorial foi a única empresa a apresentar proposta para ser acionista de referência da Sabesp, segundo a agência de notícias Bloomberg, que cita pessoas com conhecimento do assunto.

A Aegea, maior companhia privada de saneamento básico no Brasil, também apontada como potencial participante do leilão, desistiu de competir, afirma a agência.

O prazo para entrega dos documentos dos interessados acabava nesta quarta-feira (26), como detalhado no prospecto, o documento que contém as principais informações sobre a transação.

Procurado pela Folha, o Governo de São Paulo disse apenas que os finalistas para a segunda etapa da oferta de ações serão divulgados na próxima sexta-feira (28).

A Equatorial não respondeu imediatamente a pedido de comentário da Bloomberg. A Aegea informou que não vai falar sobre o assunto.

O acionista de referência será uma espécie de sócio estratégico do governo, que deverá adquirir, sozinho, 15% do capital da Sabesp e terá direito a um terço do conselho de administração, além do direito de escolher o presidente do conselho e outros executivos.

Desde o início do processo de privatização, a Equatorial era apontada como um dos grupos que estavam estudando entrar no negócio, assim como a Aegea. A lista de interessados em virar acionista de referência, inclusive, já chegou a ser extensa, incluindo nomes como Votorantim, Veolia, Equatorial, Cosan e J&F

No entanto, detalhes sobre o modelo de privatização anunciado pelo Governo de São Paulo causaram receio em algumas companhias interessadas. Limitações impostas ao sócio estratégico acabaram afastando interessados.

A ausência de competidores pelo posto de sócio de referência não vai exigir adaptações no processo. O prospecto da oferta já previa a situação de um único interessado. Nesse caso, se os documentos entregues pela Equatorial estiverem de acordo com as exigências, o follow-on seguirá com um único bookbuilding e os investidores deverão seguir o preço indicado pelo acionista de referência.