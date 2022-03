Prestes a deixar ministério para disputar eleição, Tarcísio publica vídeo como ‘Thorcísio’

A referência é ao personagem da Marvel que usa o instrumento como uma arma

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Prestes a deixar o Ministério da Infraestrutura para disputar o governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas voltou a postar vídeo feito por sua equipe em que é chamado de “Thorcisio”, enquanto aparece batendo o martelo de um leilão de concessão.

A referência é ao personagem da Marvel que usa o instrumento como uma arma.

Tratado inicialmente apenas como um nome para dar palanque a Jair Bolsonaro (PL) no maior colégio eleitoral do país, Tarcísio passou a ter sua candidatura ao Governo de São Paulo comemorada por integrantes do governo e acendeu alerta em campanhas de adversários.

Dirigentes de partidos envolvidos na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, em especial do PT e do PL, preveem que a disputa paulista vá reeditar a polarização nacional entre Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Um indício dessa avaliação é o desempenho de Tarcísio em pesquisas, que mostram potencial para figurar no segundo turno -ainda que seja nascido no Rio de Janeiro, não em São Paulo, nem nunca tenha disputado uma eleição.