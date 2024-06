Presidente licenciado do Solidariedade, Eurípedes Júnior é denunciado pelo MP por desvio de verbas eleitorais

Eurípedes Júnior, presidente licenciado do Solidariedade, foi denunciado pelo Ministério Público Eleitoral (MPE). A Polícia Federal investiga o político por suspeitas de liderar uma organização criminosa responsável pelo desvio de R$ 36 milhões de verbas eleitorais.

O MP acusa Eurípedes de diversos crimes, incluindo organização criminosa, apropriação indébita, furto qualificado mediante fraude de recursos do fundo partidário, falsidade ideológica eleitoral, e peculato eleitoral através do desvio e apropriação de recursos.

Junto com Eurípedes, outras nove pessoas ligadas ao dirigente partidário também foram alvo da denúncia.

Recentemente, a PF realizou uma operação com mandados de prisão contra Eurípedes Júnior e outras seis pessoas. Ele permaneceu foragido por três dias antes de se entregar à Polícia Federal, acompanhado por seu advogado. Atualmente, ele está detido na Papuda.

De acordo com as investigações, Eurípedes teria tentado fugir durante a operação ao ser alertado por funcionários de sua residência sobre a presença da PF.

Durante a operação, a PF conseguiu apreender um helicóptero pertencente ao presidente do partido, avaliado em R$ 5 milhões, que teria sido adquirido com dinheiro público do fundo eleitoral.

Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de bens no valor total de R$ 36 milhões, incluindo 32 imóveis e 9 carros.

A defesa de Eurípedes afirma que ele provará sua inocência perante a Justiça. A reportagem procurou os advogados novamente para comentar sobre a denúncia, mas ainda aguarda retorno.

Em comunicado, o Solidariedade ressaltou que os fatos investigados são anteriores à fusão do partido com o Pros, ocorrida no ano passado.