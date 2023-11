Presidente do TSE cumpre agenda institucional na Espanha

Nesta segunda-feira (13), eles visitaram, em Madri, o Tribunal Constitucional, onde foram recebidos pelo magistrado Enrique Arnaldo, pelo secretário-geral adjunto, Juan Carlos Duque, e pelo advogado daquela Corte Ángel Sánchez Navarro.

De manhã, se reuniram com o professor Carlos Vidal, na sede da Facultad de Derecho de la Uned. Também estiveram reunidos com Orlando Leite Ribeiro, atual embaixador do Brasil junto ao Reino da Espanha e ao Principado de Andorra.

Próximos compromissos

Dentro da programação, nesta terça (14), eles também participarão de atividades acadêmicas do curso de Direito da Facultad de Derecho de la Uned e visitarão o Congresso dos Deputados.

Já na quarta (15), eles conhecerão o Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na quinta (16), haverá reunião com o presidente do Tribunal Constitucional, magistrado Cándido Conde-Pumpido, e um encontro com o presidente da Junta Central Electoral da Espanha, Miguel Colmenero Menéndez de Luarca.

Na sexta (17), os representantes do TSE assistirão a uma sessão sobre organização e execução de eleições brasileiras na Espanha, no Consulado-Geral do Brasil em Madri.