Presidente do Solidariedade é considerado foragido pela PF

Eurípedes Júnior, presidente do Solidariedade, é o principal alvo da Operação Fundo do Poço, deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (12). Ele é atualmente considerado foragido.

As investigações envolvem acusações de organização criminosa, lavagem de dinheiro, furto qualificado, apropriação indébita, falsidade ideológica e desvio de recursos destinados ao financiamento eleitoral.

A Polícia Federal busca cumprir sete mandados de prisão em São Paulo, Goiás e no Distrito Federal. Até agora, duas pessoas foram detidas: Cintia Lourenço da Silva, tesoureira do Solidariedade, e Alessandro Sousa da Silva, conhecido como Sandro do Pros. Além disso, o ex-deputado distrital Berinaldo da Ponte foi alvo de mandado de busca e apreensão. Eurípedes Júnior permanece foragido.

Operação Fundo do Poço

A investigação da Operação Fundo do Poço teve início após uma denúncia de um ex-dirigente do Partido Republicano da Ordem Social (Pros), que hoje faz parte do Solidariedade, contra um líder da sigla. A denúncia levou a uma investigação da Polícia Federal.

De acordo com a PF, foram encontrados indícios de uma organização criminosa “estruturalmente ordenada” a partir da análise de Relatórios de Inteligência Financeira e prestações de contas de candidatos suspeitos.

O esquema envolvia o desvio e a apropriação de recursos do fundo partidário e eleitoral, utilizando candidaturas laranjas em todo o país, superfaturamento de serviços de consultoria jurídica e desvio de fundos destinados à Fundação de Ordem Social (FOS), entidade do partido. Estima-se que ex-dirigentes tenham desviado aproximadamente R$ 36 milhões.

Em nota ao Metrópoles, a assessoria do partido afirmou que “esses fatos ocorreram antes da união do Pros com o Solidariedade” e que a equipe está “avaliando a situação” e ainda não tem um posicionamento oficial sobre o caso.