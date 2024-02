Presidente do PL é preso por porte ilegal de arma de fogo

A PF realizou hoje buscas para apurar a participação de pessoas ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro na tentativa de golpe de Estado

Presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto foi levado à sede da Polícia Federal, em Brasília, no final da manhã desta quinta-feira (8), para ser preso em flagrante. Durante buscas em sua residência, agentes encontraram em sua residência uma arma de fogo com registro irregular.

A PF realizou hoje buscas em 10 estados para apurar a participação de pessoas ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito.

Na casa de Bolsonaro em Angra dos Reis, a PF apreendeu o celular de um de seus assessores, Tercio Arnaud Tomaz, e determinou que o ex-presidente entregasse o passaporte, mas como o documento não estava na residência, foi dado o prazo de 24 horas para que a entrega seja realizada.

Além de Valdemar, Filipe Martins, ex-assessor para Assuntos Internacionais da Presidência da República, e Marcelo Câmara, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, também foram presos. Eles já tinham mandados de prisão emitidos pelo ministro Alexandre de Moraes, e foram apontados como integrantes do grupo que coordenada e criava condições para um golpe de Estado.