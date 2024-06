Presidente afastado do Solidariedade, Eurípedes Júnior fica em silêncio diante de perguntas da PF

Presidente afastado do Solidariedade, Eurípedes Gomes Júnior optou por não responder perguntas de agentes da Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (20).

Eurípedes Júnior é alvo de uma investigação que busca esclarecer supostos desvios de recursos durante as eleições de 2022, dos fundos partidário e eleitoral do antigo partido PROS, que foi absorvido pelo Solidariedade em 2023.

A defesa de Eurípedes trabalha com a tese de que será comprovada perante ao judiciário “a insubsistência dos motivos” para sua prisão e a “total inocência” do líder partidário. Vale ressaltar que, atualmente, Eurípedes está sob custódia preventiva na Penitenciária da Papuda, no Distrito Federal.

O Solidariedade comunicou que Eurípedes solicitou uma licença indeterminada da presidência do partido. Sendo assim, quem assumiu a liderança nacional da sigla foi o deputado federal Paulinho da Força (SP).

Entenda a investigação

As investigações foram iniciadas com base em uma denúncia feita por Marcus Vinicius Chaves de Holanda, ex-presidente do PROS, que acusou Eurípedes Júnior de desviar aproximadamente R$ 36 milhões do partido. Na última quarta-feira (12), em operação da PF, os agentes buscaram bloquear R$ 36 milhões em ativos financeiros e 33 propriedades do grupo.

Na ocasião, Eurípedes não estava em casa durante e não compareceu ao aeroporto, no qual tinha uma viagem agendada. O nome do líder partidário chegou a constar na lista vermelha da Interpol antes do mesmo se entregar no sábado (15).

Na última terça-feira (18), Eurípedes foi transferido da Superintendência da PF no Distrito Federal para a Papuda.

Além de Eurípedes, outros alvos dos mandados de prisão foram:

Cintia Lourenço da Silva, primeira tesoureira do Solidariedade (está presa);

Alessandro, conhecido como Sandro do PROS, ex-candidato a deputado federal (está preso);

Berinaldo da Ponte, ex-deputado distrital do Distrito Federal, alvo de mandado de busca e apreensão.

Além disso, a PF apreendeu, em Goiânia, um helicóptero que supostamente foi adquirido com dinheiro público desviado dos fundos do PROS. Vale ressaltar que os mandados foram autorizados pela Justiça Eleitoral do Distrito Federal. Em Goiás, a PF apreendeu R$ 26 mil em espécie.

A investigação revelou que a aeronave, modelo R66, estava sendo utilizada exclusivamente para atividades pessoais do presidente do Solidariedade, Eurípedes Júnior, além de ser emprestada para amigos e familiares, conforme apurado pelos investigadores.

Filha de Eurípedes é investigada

Também é apontado nas investigações que há suspeitas de que Jhennifer Hanna, ex-vice-presidente do PROS e atual secretária-executiva do Solidariedade, tenha se beneficiado de viagens internacionais, bolsas de estudo e cargos obtidos com recursos desviados do partido. A mesma é filha de Eurípedes.

Também é apontado que Jhennifer possui um patrimônio que não condiz com sua renda declarada.

Juiz Lizandro Garcia, da 1ª Zona Eleitoral do Distrito Federal, responsável pela autorização da operação, afirmou: “A autoridade policial destacou que há indícios de que a investigada leva um estilo de vida social incompatível com seus rendimentos declarados. Além disso, existe a suspeita de que ela tenha sido beneficiada com cargos, bolsas de estudos e viagens internacionais custeadas com recursos do partido e da fundação do partido… Esses detalhes indicam possíveis irregularidades relacionadas à conduta da investigada e ao uso indevido de recursos partidários”.