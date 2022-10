Prefeitos formam fila, e Rodrigo Garcia leva família para tietar Bolsonaro

No jantar, apenas Bolsonaro, Garcia e Tarcísio de Freitas (Republicanos) falaram. Segundo os presentes, o presidente demonstrava cansaço

Guilherme Seto

São Paulo, SP

O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi amplamente tietado pelos prefeitos que compareceram ao jantar promovido pelo governador Rodrigo Garcia (PSDB) em apoio à sua candidatura à reeleição, relatam alguns dos participantes do encontro à coluna Painel, da Folha de S.Paulo.

No jantar, apenas Bolsonaro, Garcia e Tarcísio de Freitas (Republicanos) falaram. Segundo os presentes, o presidente demonstrava cansaço, voz fraca e fez fala breve, dizendo que o apoio do governador seria decisivo em sua disputa com Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O discurso de Tarcísio, candidato ao Governo de São Paulo contra Fernando Haddad (PT), chamou atenção pela valorização ao PSDB na presença de diversos prefeitos tucanos.

No primeiro turno, ele fez duras críticas aos mandatos tucanos em São Paulo. No segundo, tem dito que reconhece o legado, não vai mexer no que tem funcionado bem e que vai fazer aprimoramentos, o que repetiu durante o encontro.

O ex-ministro disse que o jantar era importante como marco simbólico de que os prefeitos de São Paulo estavam oficialmente liberados para apoiarem sua candidatura após terem ficado ao lado de Garcia no primeiro turno.

Durante o jantar, que ocorreu na ala residencial do Palácio dos Bandeirantes, Bolsonaro foi levado a sentar-se com a família de Garcia. O filho, João Paulo, e o pai, Paulino, tiraram fotos com o presidente, que trocou comentários ao pé do ouvido com o governador tucano, em tom amistoso.

Na comitiva presidencial, destacaram-se as presenças dos deputados Capitão Derrite (PL), cotado para ser secretário de Segurança Pública em caso de vitória de Tarcísio, Frederico D’Ávila (PL), próximo de Tarcísio e que tem aparecido na campanha petista como o aliado que xingou o papa Francisco, e Eduardo Bolsonaro (PL).

Para alguns dos presentes, a participação do filho do presidente e seu comportamento durante o encontro, circulando bastante e visitante diferentes locais do Palácio, passaram a impressão de que ele pretende ter influência no Governo de São Paulo em caso de vitória de Tarcísio.

Após o jantar, os prefeitos cercaram Bolsonaro e Tarcísio, fizeram elogios, ofereceram apoio e tiraram dezenas de ‘selfies’. Os dois só deixaram o local por volta da 0h, depois de terem atendido a todos.

Cerca de 50 prefeitos participaram do jantar, especialmente representantes de cidades médias e grandes, como São Bernardo do Campo (Orlando Morando, PSDB) e Guarulhos (Guti, PSD).