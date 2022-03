Prefeito do PSDB é acusado de agredir namorada em São Sebastião

De acordo com o registro, Augusto e a namorada tiveram uma discussão na madrugada de sexta (4)

O prefeito de São Sebastião (SP), Felipe Augusto (PSDB), é investigado por agressão à namorada. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o caso foi registrado pela Delegacia de Defesa da Mulher na sexta (4) e “será encaminhado ao Poder Judiciário para apreciação”.

Procurado pela coluna, o prefeito não se manifestou até a conclusão deste texto.

A agressão foi relatada em detalhes por veículos de comunicação da cidade, que tiveram acesso ao boletim de ocorrência.

De acordo com o registro, Augusto e a namorada tiveram uma discussão na madrugada de sexta (4). A briga, ainda segundo o relato, começou quando ela encontrou mensagens de outras mulheres no celular do prefeito.

Augusto teria segurado o pescoço da namorada com as mãos e a jogado no chão. Ele também teria deixado marcas aparentes nos braços dela ao apertá-la com agressividade. Após gritar por socorro, um vizinho foi até o local, mas o prefeito já não estava mais no lugar.

Segundo o jornal O Vale, Augusto é acusado de violência doméstica, lesão corporal, ameaça e violência psicológica.

Em nota, a SSP disse que detalhes do caso não serão informados a fim de “garantir a autonomia dos órgãos policiais e judiciais”.

