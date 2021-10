‘Precisamos pressionar o Lira’, diz Gleisi em ato na Paulista

“Temos muitas divergências, mas temos uma unidade. Não queremos mais Bolsonaro governando este país”, cravou a presidente do PT

José Marques

São Paulo-SP

A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), disse neste sábado (2) que é necessário cobrar o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) pela análise dos pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro.

Em um trio na Avenida Paulista, Gleisi cobrou união das militâncias partidárias presentes no local e disse que era necessário que todos os partidos contrários ao presidente cobrem Arthur Lira. “Precisamos pressionar o Lira”, disse Gleisi. “Temos muitas divergências, mas temos uma unidade. Não queremos mais Bolsonaro governando este país.”

No local, também estavam presentes outros políticos do PT, como o ex-prefeito Fernando Haddad; do PC do B, como o deputado Orlando Silva (SP); e do PSB, como o deputado Marcelo Freixo (RJ).