Pré-candidata a vereadora e filho são assassinados em Nova Iguaçu (RJ)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Juliana Lira de Souza Silva e o filho dela, Alexander de Souza Gomes, foram mortos no último sábado (15) em Nova Iguaçu (RJ).

Mãe e filho foram assassinados na Rua Alexandrina, no bairro de São Benedito. Quando os policiais chegaram, encontraram os dois corpos no chão com disparos de arma de fogo. Os agentes preservaram o local até a chegada dos peritos, segundo a Polícia Militar do RJ.

Conhecida como Nega Juh, a vítima era pré-candidata a vereadora de Nova Iguaçu. Nas redes sociais, Juliana postava fotos com colegas políticos e em eventos de pré-campanha. Nas postagens, a vítima e seus apoiadores repetiam as frases “Agora é ela” e “Nega Juh vem aí”.

A Polícia Civil investiga o autor do crime e suas motivações. Câmeras de segurança estão sendo analisadas e testemunhas serão ouvidas. O caso segue na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).