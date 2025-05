Posicionamento negocial dos EUA é muito ruim, avalia sócio-diretor da Kapitalo Investimentos

São Paulo, 2 – O sócio-diretor e gestor da Kapitalo Investimentos, Carlos Woez, considera que o posicionamento negocial dos Estados Unidos, sob o governo de Donald Trump, é muito ruim em relação à política tarifária. “Isso facilitou a posição negocial de quem quer negociar duro com os Estados Unidos, porque o apoio popular é enorme. Todos os líderes que enfrentaram o Trump subiram loucamente na aprovação de governo”, pontuou durante o J.Safra/Macro Day, na segunda-feira, 28.

Woez avalia que os EUA estão em um jogo em que as probabilidades de perder são altas e, por isso, Trump voltou atrás e direcionou as atenções para a China.

“Mesmo contra a China, acho que o jogo de tarifas é complicado para os EUA”, pondera o sócio-diretor da Kapitalo, que destaca ainda as perdas ao deixar de importar as melhores peças disponíveis no mercado.

Para Woez, não há sinais de que Trump mudou de ideia em relação à política tarifária.

Ele avalia ainda que o impacto das tarifas na desaceleração da atividade global será mais abrupto do que o mercado espera.

