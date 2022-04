Podemos pode anunciar Santos Cruz para presidente nesta quarta-feira (27)

O partido ficou sem rumo desde a saída abrupta do ex-juiz Sergio Moro, no final de março, para o União Brasil

Fábio Zanini

São Paulo, SP

A cúpula do Podemos reúne-se nesta quarta-feira (27) em Brasília com chances de anunciar a pré-candidatura presidencial do general Carlos Alberto dos Santos Cruz.

A pauta da reunião da Executiva Nacional da sigla fala em avaliação do cenário nacional, avaliação das candidaturas proporcionais e majoritárias nos estados e metas eleitorais e fortalecimento das candidaturas femininas.

O partido ficou sem rumo desde a saída abrupta do ex-juiz Sergio Moro, no final de março, para o União Brasil. A ideia era que ele fosse o candidato à Presidência do partido. Na nova legenda, os dirigentes querem que ele seja candidato a deputado federal por São Paulo, o que ele tem recusado.

Ex-ministro da Secretaria de Governo, Santos Cruz poderia capturar alguns dos votos dos lavajatistas, segundo expectativa da sigla. O Podemos ainda tem direito a inserções de TV estaduais, que poderiam ser usadas para promover o nome do militar.