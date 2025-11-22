PM usa viaturas para separar bolsonaristas e lulistas concentrados em frente à PF em Brasília

MARIANA BRASIL

BRASÍLIA, DF – (FOLHAPRESS)

A Polícia Militar do Distrito Federal usou viaturas para separar manifestantes bolsonaristas de lulistas que se concentram em frente à Superintendência da Polícia Federal após a prisão de Jair Bolsonaro (PL).

Ele foi levado pela PF para o local pouco depois das 6h deste sábado (22), após o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), decretar a prisão preventiva do ex-presidente.

Com uso de bandeiras do Brasil, apoiadores de Bolsonaro entoaram gritos contra o presidente Lula (PT). Houve discussões entre os manifestantes.

A princípio, a PM chegou a orientar que os grupos ficassem de lados opostos da rua, mas em seguida, optou por usar os carros da corporação para dividir.