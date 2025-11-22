Países reclamam e COP30 tem sessão plenária final suspensa

FÁBIO PUPO

BELÉM, PA (FOLHAPRESS)

O presidente da COP30, André Corrêa do Lago, suspendeu a sessão plenária final da conferência após reclamações de diferentes países sobre o procedimento adotado por ele nas discussões.

Lago ouviu diferentes contestações sobre as discussões e afirmava que o ponto de vista dos países seria incorporado no relatório. Até que a representante da Colômbia afirmou que estava rejeitando a proposta do programa de trabalho de mitigação por não haver menção ao fim dos fósseis.

Quando o embaixador afirmou que a visão seria incorporada ao relatório, a delegada colombiana tomou novamente a palavra e questionou. “Há um sério problema de procedimento. Não é uma afirmação que queremos no relatório, é uma objeção”, disse.

“A Colômbia está muito preocupada com os procedimentos nesta plenária. Colômbia apontou [que gostaria de falar] sobre mitigação e foi ignorada. Senhor presidente, o senhor está nos deixando sem opção a não ser rejeitar o item de mitigação”, disse. “Lamentamos fazer isso”.

Antes disso, Chile, Uruguai e Panamá haviam manifestado descontentamento. Em meio à situação tensa na plenária, Lago afirmou que iria suspender a sessão temporariamente.