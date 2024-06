PM apreende 30 kg de cocaína transportados em veículo oficial da Receita Federal

PAULO EDUARDO DIAS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Policiais militares de Guarulhos, na Grande São Paulo, apreenderam na tarde desta quinta-feira (27) uma carga de cerca de 30 kg de cocaína que era transportada em um veículo oficial da Receita Federal. O motorista foi preso.

Procurada, a Receita Federal disse que investiga o caso e que apuração preliminar indica se tratar de funcionário terceirizado.

“A verificação inicial indica que se trata de um funcionário terceirizado, incumbido de levar a viatura para abastecer e lavar. A empresa contratada será notificada. Não há envolvimento de servidores da instituição”, afirmou, em nota.

O órgão disse ainda que fornece todas as informações disponíveis aos órgãos competentes para colaborar com as investigações.

A abordagem ao motorista que conduzia o Chevrolet Blazer ano 2022 ocorreu na estrada do Elenco, no Jardim Bananal.

A cocaína apreendida estava em formato de tabletes. O condutor teria dito aos PMs que presta serviço para a Receita Federal e que seguia para o Aeroporto Internacional de Gurulhos.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal. Procurada, a PF não se manifestou até a publicação deste texto.