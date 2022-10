PM agiu rápido e garantiu a segurança de Tarcísio e equipe, diz governador de SP

Um tiroteio na comunidade em Paraisópolis interrompeu a agenda do candidato ao governo paulista pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), anunciou que determinou a “imediata” investigação do tiroteio em Paraisópolis, na zona sul da capital paulista, na manhã desta segunda-feira (17), envolvendo a agenda do candidato ao Estado Tarcísio de Freitas (Republicanos). De acordo com o governador, a Polícia Militar (PM) “agiu rápido e garantiu a segurança de todos”.

“Acabei de falar com Tarcísio de Freitas e ele e sua equipe estão bem. A Polícia Militar agiu rápido e garantiu a segurança de todos. Determinei a imediata investigação do ocorrido”, anunciou o governador, em publicação no Twitter.

Um tiroteio na comunidade em Paraisópolis interrompeu a agenda do candidato ao governo paulista pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas. O candidato deixou o local em segurança, com a equipe e jornalistas. A Polícia Militar informou que uma pessoa foi baleada. O motivo do tiroteio ainda está sendo investigado.

Estadão conteúdo