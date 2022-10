Mar do Sertão: Tertulinho da chilique e atrapalha planos de Candoca

A ex- professora ficará comovida com o carinho de Timbó e desistirá de sair da cidade.

Após ficar sabendo sobre a ameaça de morte que foi feita a Zé Paulino (Sergio Guizé), Candoca (Isadora\Cruz) aceitará a proposta que, feita pelo amado, de sair da cidadezinha de Canta Pedra, para proteger a sua vida e a de manduca (Enzo Diniz). Mas como nada na vida da mocinha é fácil, ela passará raiva mais uma vez nas mãos de seu ex-marido.

Por respeito a tudo que viveram no passado, a médica contará a Tertulinho (Renato Góes) sobre a sua decisão, mas como esperado o advogado não terá uma boa reação. Pronto para pedir música no fantástico, o herdeiro mimado do coronel dará mais um de seus chiliques, fazendo com que Cira (Suzy Lopes) escute os planos de Candoca. Doida por uma fofoca, a vlogueira espalhará o que descobrira para os quatro ventos.

Mesmo que agora estejam fora de perigo, os pombinhos estarão decididos a sair da cidade. Porém, essa certeza logo cairá por terra, pois eles ficarão extremamente comovidos com a manifestação que Timbó (Enrique Diaz) organizará após descobrir sobre a partida da ex-professora.