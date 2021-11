PL diz que oficializará filiação de Bolsonaro no dia 30

A nova data é marcada após o adiamento da filiação de Bolsonaro, que estava marcada antes para o dia 22 de novembro

Marianna Holanda, Julia Chaib e Mateus Vargas

BRASÍLIA, DF

Depois de dois anos sem partido, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) acertou filiação ao PL com o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, na tarde desta terça-feira (23). Segundo nota do partido, o ato de filiação deve ocorrer no próximo dia 30.



A nova data é marcada após o adiamento da filiação de Bolsonaro, que estava marcada antes para o dia 22 de novembro. O cancelamento do evento ocorreu devido a entraves em alianças regionais. O cenário melhorou depois que Valdemar organizou uma carta branca dos diretórios estaduais para que ele pudesse negociar a situação de cada estado conforme achasse melhor para viabilizar a entrada de Bolsonaro.



O cálculo do presidente do PL é pragmático e visa aumentar a bancada de deputados e senadores.