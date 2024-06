PL das Mães Cientistas é aprovado no Senado

O Senado aprovou na última terça-feira (25), em votação de turno único, o Projeto de Lei das Mães Cientistas, de autoria da deputada federal Talíria Petrone (PSOL/RJ). O PL 1.741/2022 — relatado pela senadora e professora Dorinha Seabra Rezende — garante a prorrogação, por 180 dias, do prazo de defesa de dissertação de mestrado e tese de doutorado para mães, em virtude de nascimento ou adoção de filhos.

“Agora, vamos esperar a sanção do presidente Lula. Estou muito feliz. É uma vitória para a ciência. É uma vitória para as mães brasileiras. É uma vitória para as mulheres”, comemora a parlamentar ao lado da filha Moana, de 4 anos.

A deputada — que também é mãe de Kaluanã, de 1 ano — já apresentou outros projetos voltados para o cuidado. Entre eles, a Proposta de Emenda à Constituição nº 14 (PEC 14/2024), que inclui cuidados como direito social.

Vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, Talíria Petrone também defende a instituição de uma Frente Parlamentar em Defesa de uma Política Nacional do Cuidado.