Piso cede durante entrevista do governador Tarcísio de Freitas

Várias pessoas estavam na estrutura montada para a coletiva de imprensa, mas o tabçado de madeira acabou cedendo

Na manhã desta terça-feira (23), Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, participou da abertura da Coopershow, em Cândito Mota, no interior do estado. Várias pessoas estavam na estrutura montada para a coletiva de imprensa, mas o tabçado de madeira acabou cedendo.

Além do governador, as pessoas que estavam próximas de Tarcísio também caíram no buraco. Ninguém se feriu, e a entrevista foi retomada em outro lugar.

Esta feira é a principal do agronegócio do Vale do Paranapanema, e conta com 200 expositores, entre eles, empresas como a Embrapa.