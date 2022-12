Pimenta, futuro Secom, confirma encontro de Lula com delegações estrangeiras

Paulo Pimenta (PT-RS), afirmou que o presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está reunido, neste sábado, com delegações estrangeiras

O futuro ministro da Secretaria Especial de Comunicação (Secom), deputado federal reeleito Paulo Pimenta (PT-RS), afirmou que o presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está reunido, neste sábado, com delegações estrangeiras. De acordo com o parlamentar, muitas dessas lideranças querem ter a oportunidade de um encontro bilateral com o petista.

“O presidente está recebendo representantes estrangeiros”, informou a jornalistas no período da tarde, no hotel em que Lula está hospedado. “Temos grande número de representantes de delegações estrangeiras e o presidente Lula está dando toda atenção”, disse. “Há Muita gente ainda para receber.”

De acordo com Pimenta, Lula está “animado” e “disposto” para a posse.

Durante o dia, houve movimentação de embaixadas que chegaram ao hotel para se reunir com o presidente diplomado.

Até agora, chegaram representantes das embaixadas do Canadá, Chile, Alemanha, Rússia, Guiné Bissau, Espanha, Coreia do Sul e Japão.

A embaixada dos Estados Unidos é esperada.

O futuro Secom afirmou que a agenda de encontro com lideranças estrangeiras é um dos fatores que vai pesar para Lula decidir ir ao velório de Pelé, que morreu na quinta-feira, aos 82 anos.

O velório do rei do futebol será realizado na Vila Belmiro, em Santos, na segunda-feira. “O presidente está fazendo um esforço grande para ir. Tínhamos programado de ele ir na segunda-feira”, comentou.

Segundo ele, se Lula decidir ir ao velório, o presidente precisa “acelerar um pouco mais essas bilaterais com representações estrangeiras para que não fique nenhuma agenda pendente”.

Estadão Conteúdo