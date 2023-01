Pietro Mendes deve assumir secretaria de biocombustíveis

O nome é bem recebido pelo setor especialmente pela atuação no RenovaBio – Política Nacional de Bicombustíveis

Pietro Mendes, ex-secretário adjunto de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e ex-diretor de Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia (MME) no governo Bolsonaro, deve assumir a Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (SPG) da pasta. A escolha foi feita pelo ministro Alexandre Silveira. A expectativa é que Mendes seja nomeado até o fim do mês.

Pelo menos cinco representantes do setor de biocombustíveis e de distribuidoras ouvidos pela reportagem afirmaram ter ciência da escolha de Mendes para o cargo.

O nome é bem recebido pelo setor especialmente pela atuação no RenovaBio – Política Nacional de Bicombustíveis. A SPG é a secretaria que articula com o Ministério da Agricultura as políticas de mandato de biodiesel, Créditos de Descarbonização (CBios) e também trata de projetos de maior competitividade dos biocombustíveis, como o estímulo ao RenovaBio.

Mendes é servidor de carreira da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), onde atuou na estruturação e implementação do RenovaBio, de 2006 a 2020. Em 2020, passou a ser diretor de biocombustíveis no MME e no ano passado foi promovido a secretário adjunto de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

Ele foi exonerado do cargo em junho de 2022 após afirmar publicamente que a desoneração de impostos sobre combustíveis fósseis era uma ameaça à competitividade da indústria de etanol e ter defendido a PEC dos Biocombustíveis como medida estruturante. Procurado, Mendes não respondeu à reportagem.

