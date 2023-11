PF prende funcionário do Ibama suspeito de vazar operações a garimpeiros

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira (17) em flagrante um funcionário temporário do Ibama, acusado de vazar informações de operações a garimpeiros.

PF cumpria mandado de busca e apreensão em endereço do servidor em Itaituba, no sudoeste do Pará.

Durante as buscas, os agentes encontraram uma arma de fogo irregular, e prenderam o homem em flagrante.

Homem é suspeito de avisar grupos de garimpeiros sobre operações que iriam acontecer, frustrando o trabalho da fiscalização ambiental.

O servidor já estava afastado do cargo, segundo a PF.