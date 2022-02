PF pede inclusão na lista da Interpol de operador de traficante que movimentou R$ 4 bilhões

Informações da Inteligência da PF dão conta de que o operador tinha receio de estar na mira das autoridades após a prisão de Cabeça Branca

Fábio Zanini

São Paulo, SP

A Polícia Federal solicitou a inclusão do operador financeiro Clóvis Miller Júnior na Difusão Vermelha da Interpol.

Alvo das operações Fluxo Capital e Caixa Fria nesta quinta (3), Miller Júnior é apontado como chefe no Brasil da estrutura utilizada por narcotraficantes, entre eles, Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca, para lavagem de dinheiro.

Informações do setor de Inteligência da PF dão conta de que o operador tinha receio de estar na mira das autoridades após a prisão de Cabeça Branca, em 2017, e estaria nos Estados Unidos ou na Suécia.

Miller Júnior é apontado como responsável por uma rede de empresas de fachada utilizadas para lavagem de dinheiro e, diz a PF, tem lugar de destaque na estrutura financeira do grupo ao lado do doleiro paraguaio Julio Cesar Servian.

Servian está preso no Paraguai e também foi alvo das ações da PF. Ele é dono da Zafra Câmbios, casa de câmbio com sede em Assunção e filiais em outras cidades da fronteira com o Brasil.

Relatórios do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) mostram que empresas e pessoas ligadas direta e indiretamente a Miller Júnior movimentaram cerca de R$ 4 bilhões entre 2014 e 2018.

Segundo a PF, mesmo após deixar o Brasil, Miller Júnior continuou a atuar no esquema de lavagem de dinheiro do grupo. “Conforme se apurou, principalmente, através da verificação de acessos à internet (IP’s) para movimentação de contas do grupo nos referidos países”, diz a PF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A PF mapeou por meio das quebras de sigilo a rede de empresas utilizadas pelo grupo, os laranjas utilizados registro das firmas e a atuação de integrantes do grupo no transporte de valores provenientes do narcotráfico.