PF não divulgará boletim com dados de possíveis crimes eleitorais

O ministro Alexandre de Moraes também proibiu na noite deste sábado (29) a realização de qualquer operação pela Polícia Rodoviária Federal

Raquel Lopes

São Paulo, SP

A Polícia Federal não divulgará dados durante todo o dia deste domingo (30) sobre os possíveis crimes eleitorais praticados no 2° turno no Brasil. O órgão informou que cumpre a decisão do presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes.

O ministro proibiu na noite deste sábado (29) a realização de qualquer operação pela Polícia Rodoviária Federal contra veículos utilizados no transporte público de eleitores. Moraes também vetou a divulgação do resultado de operações da Polícia Federal relacionadas às eleições.