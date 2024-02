PF investiga suspeito de ameaçar o presidente Lula

Foram apreendidos o celular e o computador do investigado. Ele colaborou e admitiu as postagens nas redes sociais

Na manhã desta terça-feira (6), a Polícia Federal deflagrou a operação Eco, visando investigar a prática das infrações penais de ameaça e de incitação ao crime praticados contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Uma postagem feita em uma rede social buscava arrecadas fundos a partir da criação de uma “vaquinha”, com o objetivo de pagar uma pessoa para atirar no Presidente da República.

A PF, então, cumpriu as ordens judiciais que foram expedidas pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Linhares-ES na residência do suspeito, em Aracruz-ES, que fica a cerca de 90 quilômetros de Vitória, capital do estado. Foram apreendidos o celular e o computador do investigado. Ele colaborou e admitiu as postagens nas redes sociais.