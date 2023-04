PF intimará ex-GSI de Lula para depor sobre atuação no 8/1

A Polícia Federal vai intimar o agora ex-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), general Gonçalves Dias, para depor

Marianna Holanda, Julia Chaib, Renato Machado e Matheus Teixeira

Brasília, DF

A Polícia Federal vai intimar o agora ex-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), general Gonçalves Dias, para depor nos próximos dias.

Ele pediu demissão do cargo na tarde desta quarta (19), após a divulgação de imagens que colocam em xeque a atuação do órgão durante o ato golpista de 8 de janeiro.

A saída dele do governo ocorreu pouco depois de uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Horas antes da demissão, a CNN Brasil havia divulgado imagens do circuito interno da segurança do Palácio do Planalto durante a invasão da sede da Presidência da República.

A PF investiga omissão de autoridades dentro um inquérito aberto pelo STF (Supremo Tribunal Federal). O relator do caso no tribunal é o ministro Alexandre de Moraes.

A saída do general ocorre após uma série de reuniões no Palácio do Planalto. GDias tentou se justificar ao longo do dia a colegas ministros, mas a avaliação é de que ficou insustentável sua permanência e que trouxe muita fragilidade ao discurso do governo frente aos bolsonaristas.