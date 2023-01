PF desmente mortes de detidos em acampamento bolsonarista

A informação chegou a ser repercutida pela deputada federal Bia Kicis (PL-DF), em discurso no plenário da Câmara

A Polícia Federal desmentiu, na noite de ontem (09), a morte de uma idosa detida após ser retirada de frente do Quartel-General do Exército, em Brasília.

Circula nas redes sociais que ao menos três pessoas teriam falecido, entre elas a idosa de 77 anos, no ginásio da Academia Nacional da Polícia Federal, onde 1,2 mil pessoas estão sendo mantidas desde ontem.

No último domingo, um grupo de contrários ao governo do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) invadiu e destruiu as sedes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto.

No mesmo dia, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a retirada dos manifestantes de frente aos quartéis de todo o país. Eles acampavam nos locais desde 30 de outubro, quando foi anunciada a vitória de Lula.

Para embasar suposta morte da idosa, ainda é utilizada uma foto genérica, disponível em bancos de imagem.

A informação chegou a ser repercutida pela deputada federal Bia Kicis (PL-DF), em discurso no plenário da Câmara dos Deputados, na noite de segunda. Pouco depois, ela afirmou ter cometido um “equívoco”.

