CGU orienta punição a servidores envolvidos em ato terrorista

Segundo a controladoria, todos os órgãos devem “apurar e punir exemplarmente servidores públicos federais”

A Controladoria-Geral da União (CGU) recomendou, em nota divulgada no último domingo (08), a apuração e eventual punição de servidores federais que participaram do ato antidemocrático e terrorista ocorrido no mesmo dia, em Brasília.

No último domingo, um grupo de contrários ao governo do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) invadiu e destruiu as sedes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto.

Segundo a controladoria, todos os órgãos e entidades do Poder Executivo federal devem proceder para a devida instauração de processos administrativos para “apurar e punir exemplarmente servidores públicos federais”.

“A Controladoria-Geral da União (CGU) informa que orientará todos os órgãos e entidades do Poder Executivo federal a proceder à devida instauração de processos administrativos para apurar e punir exemplarmente servidores públicos federais que, tendo participado dos atos de invasão de repartições e depredação do patrimônio público, atentaram contra os deveres de lealdade às instituições e de moralidade administrativa que devem orientar a atuação do agentes públicos e, principalmente, contra o Estado Democrático de Direito”, informa a nota.

Ainda de acordo com a CGU, os servidores poderão ser demitidos por lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional.