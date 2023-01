Superintendente da PF em Brasília é dispensado

Até que seja escolhido um substituto, o também delegado da PF Cezar Luiz Busto de Souza assume o cargo

Após os atos terroristas em Brasília no último domingo (08), o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) Ricardo Cappelli dispensou o então superintendente regional da Polícia Federal do Distrito Federal, o delegado Victor Cesar Carvalho dos Santos.

A dispensa será publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (10). Até que seja escolhido um substituto, o também delegado da PF Cezar Luiz Busto de Souza assume o cargo.

O delegado Victor Cesar assumiu a superintendência em outubro de 2021, quando substituiu Hugo de Barros Correia, que coordenava a corporação há apenas seis meses.

PMDF e PCDF

Além da PF, outras forças policiais também tiveram substituições por causa dos atos terroristas. Na noite de ontem, Cappelli ainda anunciou a substituição do coronel Fábio Augusto pelo coronel Klepter Rosa no comando da Polícia Militar do DF (PMDF).

Ainda assim, na Polícia Civil do DF (PCDF), o delegado-geral Robson Cândido deve ser mantido no cargo.

No último domingo, um grupo contrário ao governo do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) invadiu e destruiu as sedes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto.