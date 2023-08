PF apreende helicóptero e fecha hangar em operação contra tráfico aéreo de drogas do Paraguai

O hangar, que foi alvo da Operação Angarius, em Americana, região de Campinas, teve as atividades suspensas por decisão judicial

A Polícia Federal fechou um hangar e apreendeu um helicóptero, nesta quinta-feira, 3, no interior de São Paulo, durante operação contra uma organização criminosa que usava aeronaves para trazer drogas do Paraguai. O hangar, que foi alvo da Operação Angarius, em Americana, região de Campinas, teve as atividades suspensas por decisão judicial.

A investigação monitorou o helicóptero Robinson 44, após ser identificado que operava em rotas de tráfico entre a cidade paulista e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai. O esquema tinha conexões também no Estado de Santa Catarina.

Agentes da PF cumpriram 11 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão no interior de São Paulo, em Santa Catarina e em Ponta Porã. A identidade dos presos não foi divulgada. Foram apreendidas cinco armas, sendo três pistolas, um fuzil e um revólver. Oito veículos, entre carros de passeio, caminhonetes e motos, foram alvos de apreensão.

O hangar fechado fica no aeroporto de Americana e abriga uma oficina de manutenção de aeronaves supostamente usadas para o tráfico. Policiais militares do 10.º Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar apoiaram a ação.

Em Ponta Porã, duas empresas foram alvos de buscas e houve a apreensão de dois veículos SUV. Segundo a PF, as investigações prosseguem para identificar outras ramificações do esquema criminoso.

Estadão Conteúdo