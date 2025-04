Petrobras elege auditor da CGU como novo diretor de governança

NICOLA PAMPLONA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

O conselho de administração da Petrobras elegeu o auditor da CGU (Controladoria-Geral da União), Ricardo Wagner de Araújo, como diretor de Governança e Compliance, posição que ficou vaga com o fim do mandato de Mario Spinelli.

A área é responsável pela análise de denúncias de desvios de conduta e integridade. Foi criada em 2014, após a descoberta do esquema de corrupção investigado pela Operação Lava Jato, como um reforço na governança da estatal.

Araújo é indicação do ministro da CGU, Vinícius Carvalho. É formado em administração de empresas, com cerca de 18 anos de atuação na CGU. Foi secretário-executivo da Comissão de Ética Pública da Presidência da República no último ano do governo Jair Bolsonaro (PL).

A Petrobras disse em nota divulgada nesta sexta-feira (11) que o processo de seleção do novo diretor contou com uma lista tríplice de profissionais selecionados por empresa especializada em seleção de executivos.

“A indicação foi submetida aos procedimentos internos de governança corporativa, incluindo as respectivas análises de conformidade e integridade necessárias ao processo sucessório da companhia”, afirmou a estatal.

A Folha de S.Paulo apurou que sua eleição teve apenas um voto contrário, do conselheiro Jerônimo Antunes, representante de acionistas minoritários.

Para garantir independência na apuração de denúncias, a diretoria de Governança e Compliance respeita uma dinâmica diferente das outras diretorias da Petrobras: tem mandato mínimo de dois anos, com possibilidade de renovação.

A diretoria da Petrobras deve ter outra mudança em breve: o diretor de Transição Energética e Sustentabilidade, Maurício Tolmasquim, foi indicado pelo governo a uma das vagas da União no conselho de administração da Eletrobras.

Ele se comprometeu a deixar o cargo na petroleira caso seja eleito, para respeitar restrições impostas pela ex-estatal de energia a seus conselheiros -principalmente, neste caso, relativa ao risco de conflitos de interesse.

A assembleia de acionistas da Eletrobras, que elegerá o novo conselho, será realizada no dia 29 de abril.

O encontro tem ainda em sua pauta a votação sobre o acordo com o governo que garantiu as três vagas no conselho e livrou a Eletrobras da obrigação de investir na usina nuclear Angra 3.