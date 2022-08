Pesquisa FSB: Lula tem 41% e Bolsonaro, 34%

Nova rodada da pesquisa para presidente mostra Ciro Gomes com 7% e Simone Tebet com 3%

Pesquisa FSB/BTG divulgada nesta segunda-feira, 8, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 41% das intenções de voto para comandar novamente o Executivo, ante 34% do presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição. A distância entre eles reduziu em relação à rodada anterior desse levantamento: o petista tinha 44% em julho e caiu três pontos, enquanto o chefe do Planalto tinha 31% e cresceu três pontos.

Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro lugar, com 7% da preferência. Simone Tebet (MDB) tem 3%. A pesquisa ainda foi feita considerando André Janones (Avante) como candidato, embora o deputado tenha desistido da disputa para apoiar Lula. Ele pontuou 2%. Eymael (DC) tem 1%.

Segundo o levantamento, se o segundo turno fosse hoje, Lula venceria Bolsonaro por 51% a 39%, a menor vantagem da série histórica. O petista também vence Ciro Gomes (PDT), por 47% a 32%, e Simone Tebet (MDB), por 50% a 29%.

Bolsonaro vence Simone Tebet com margem apertada, por 44% a 40%, mas perde de Ciro Gomes (48% a 41%).

Agregador de pesquisas

O Instituto FSB consultou 2 mil eleitores por telefone entre os dias 5 e 7 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi contratado pelo banco BTG Pactual. O código de registro na Justiça Eleitoral é BR-08028/2022.

Estadão Conteúdo