Perda financeira motivou traições no projeto das fake news

JULIO WIZIACK

BRASÍLIA, DF

Partidos como União Brasil, PL e Republicanos descobriram que as traições na votação da urgência do projeto de lei das fake news ocorreram porque parte de seus quadros vislumbrou prejuízos financeiros para as redes que apoiam Jair Bolsonaro.

Para deputados que votaram contra a urgência -e que também são contrários ao projeto-, os canais bolsonaristas geram tanto engajamento e visualizações que acabaram abocanhando parte substancial dos anúncios fora da mídia tradicional em canais do Youtube, por exemplo.

Não se sabe o tamanho desse mercado, mas esses deputados não querem, nas palavras de um líder partidário que não quis se identificar, dar um tiro no pé.

Proposto pelo senador Alessandro Vieira (PSDB-SE), o projeto define deveres para as plataformas, como vetar contas inautênticas sob pena de multa de até 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil, em caso de descumprimento da lei.