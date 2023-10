Paulo Pimenta, sobre Hamas: Compete à ONU definição de grupo terrorista

Segundo ele, o Brasil não pretende classificar o Hamas desta forma, e o governo vai continuar condenando qualquer ato de violência

O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República, Paulo Pimenta, reafirmou, nesta tarde, em entrevista à GloboNews, que compete à Organização das Nações Unidas (ONU) a definição do Hamas como grupo terrorista. Segundo ele, o Brasil não pretende classificar o Hamas desta forma, e o governo vai continuar condenando qualquer ato de violência contra civis.

“O Brasil sempre acompanhou a posição do Conselho de Segurança da ONU. Nós não vamos mudar essa compreensão”, disse, classificando o recente conflito como uma “situação específica” que não justifica classificar o Hamas como um grupo terrorista. “Nossa preocupação hoje é ajudar a promover a paz”, afirmou Pimenta.

Pela manhã, o embaixador Carlos Sérgio Sobral Duarte, secretário da África e do Oriente Médio, disse que uma possível classificação do Hamas como “grupo terrorista” pelo Brasil será debatida no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).

“Condenamos desde o primeiro momento todo ato de violência contra civis”, pontuou, dizendo que a posição do Brasil, acompanhando a ONU, ajuda a promover a paz. Segundo ele, a prioridade do governo é “garantir a vida e o repatriamento de cidadãos brasileiros na Cisjordânia e na Faixa de Gaza”.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem sendo criticado por falta de uma posição e condenação enfática do governo federal contra o grupo terrorista.

Estadão Conteúdo