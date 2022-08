Pastor Tassos Lycurgo, que fez live de igreja em gabinete no Iphan, é exonerado

O pastor Tassos Lycurgo foi exonerado do seu cargo no Iphan, como diretor do Departamento de Cooperação e Fomento

O pastor Tassos Lycurgo foi exonerado do seu cargo no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Iphan, como diretor do Departamento de Cooperação e Fomento.

Lycurgo, que já foi próximo da presidente do Iphan, Larissa Peixoto, chegou a ocupar dois cargos na instituição, à frente também da direção do Departamento do Patrimônio Imaterial. Agora, ele não comanda mais nenhuma área -e a saída dele foi a pedido da própria presidência da instituição.

Ele protagonizou alguns escândalos em sua passagem pelo governo. Enquanto comandava o Departamento do Patrimônio Imaterial do Iphan, o pastor gravou uma live do Ministério da Defesa da Fé, igreja da qual é pastor, de seu gabinete, na então sede do instituto em Brasília. Ele também chegou a usar o telefone do gabinete em seu site pessoal.

O pastor chegou ao Iphan em dezembro de 2020 a convite da presidência, que reforçou um discurso de que ele seria uma figura intelectualizada dentro da instituição.

Ele fez carreira como professor, e faz parte da equipe de pós-graduação em design, do departamento de artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O currículo do servidor na plataforma Lattes informa que ele tem graduação em direito e filosofia, mestrado em filosofia pela Universidade de Sussex, no Reino Unido, e doutorado em educação pela UFRN.

Lycurgo fez dois pós-doutorados, em sociologia jurídica e apologética cristã. Em teologia, a apologética é a área que estuda os argumentos racionais para a existência da fé.