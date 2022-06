Participação de debates no 1º turno ‘depende das circunstâncias’, diz Bolsonaro

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), voltou a dizer que comparecerá nos debates no primeiro turno dependendo das circunstâncias

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), voltou a dizer que comparecerá nos debates no primeiro turno dependendo das circunstâncias. “Não quero bater o martelo agora para dizer depois que eu recuei”, afirmou.

“Debater com Lula [ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva] eu debato hoje, sem problema algum. O que acontece hoje, num clima desses, é que os outros candidatos vão para lá bater em mim, todos estão contra mim. Então eu vou levar pancada o tempo todo e não vou poder me defender, ou acusar, ou fazer ponderações”, afirmou Bolsonaro, durante entrevista à Rádio CBN-Recife.

No segundo turno, se houver debate, Bolsonaro disse que comparecerá “obviamente”.

Novas críticas a Fachin

Durante a entrevista, o presidente voltou a criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin (TSE). “Qual foi o ministro do Supremo Tribunal Federal que foi o relator do caso Lula que botou ele para fora? É o Fachin. Onde está Fachin agora? É o presidente do TSE. Eu tenho que acreditar nele? Ele é um petista, é um lulista. Ele deve favores ao Lula”, afirmou.

Estadão Conteúdo