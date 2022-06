Chamada de Artigos para a 6ª edição da Revista da Advocacia Pública Federal está aberta

O Centro de Estudos da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais publicou edital com a Chamada de Artigos para Revista da Advocacia

O Centro de Estudos da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais (Anafe) publicou o Edital nº 004 com a Chamada de Artigos para a 6ª edição da Revista da Advocacia Pública Federal. A publicação deve ser lançada em novembro deste ano.

Além dos Advogados Públicos, podem participar também operadores do Direito, acadêmicos da área jurídica e estudantes. Assim como as versões anteriores, o periódico tem o objetivo de reunir e expor trabalhos acadêmicos de interesse da Advocacia Pública e revisitar as principais questões relacionadas ao trabalho desenvolvido por seus membros.

Os interessados em participar da seleção de artigos devem enviar o texto, seguindo as normas descritas no Edital de Chamada, até o dia 15 de julho de 2022.

Todos os materiais devem ser enviados eletronicamente por meio do site: https://seer.anafenacional.org.br/index.php/revista, na Plataforma SEER. Para submeter artigos, é necessário cadastro prévio na Plataforma.

Os artigos devem seguir as regras ortográficas e de formatação especificadas no edital nº 004, além de serem inéditos, ou seja, não terem sido divulgados em nenhuma outra publicação, mesmo sendo de autoria do candidato.