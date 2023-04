Parlamentares que querem sair do União Brasil devem esperar janela partidária

A exceção é Juninho do Pneu, que tem planos de disputar a prefeitura de Nova Iguaçu no ano que vem, e precisa ter o caso resolvido até lá

FÁBIO ZANINI

SÃO PAULO, SP

Os seis deputados federais que querem deixar o União Brasil alegando perseguição por parte da direção nacional devem permanecer na legenda até que haja uma decisão judicial. Eles pedem autorização para desfiliar-se sem risco de perder o mandato.

Para cinco deles -Daniela Carneiro (ministra do Turismo), Chiquinho Brazão, Dani Cunha, Ricardo David e Marcos Soares- não há problema em esperar até a janela partidária, em 2026.

A exceção é Juninho do Pneu, que tem planos de disputar a prefeitura de Nova Iguaçu no ano que vem, e precisa ter o caso resolvido até lá. A intenção do grupo é filiar-se ao Republicanos.